 
Главная Новости ЖКХ Кабмин возместил 38 миллионов гривен по «теплым кредитам»
15.06.2017  09:43   

Кабмин возместил 38 миллионов гривен по «теплым кредитам»

С начала действия программы «теплых» кредитов Кабинет министров возместил ее участникам 38,3 млн гривен.


РБК-Украина

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.

Как отмечается, 14 июня Госэнергоэффективности выплатило очередное возмещения участникам программы "теплых" кредитов.

"Компенсацию в размере 4,3 млн гривен получили 63 ОСМД и ЖСК из разных регионов Украины. Это около 5,7 тысяч семей. Большая половина домохозяйств - это получатели субсидий", - говорится в сообщении.

"Всего с начала действия программы "теплых" кредитов ее участниками стали 851 ОСМД, которые привлекли вместе более 113 млн гривен на утепление многоэтажек. Правительство возместило им 38,3 млн гривен", - сообщает пресс-служба.

Источник:   Экономическая правда
 Тэги:  кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.06 Власть Кабмин утвердил бюджетную резолюцию до 2020 года 14.06 Экономика и промышленность Украинским женщинам разрешат работать в тяжелых и опасных условиях – Минздрав 13.06 Экономика и промышленность Кабмин отменит установление минимальных цен на сигареты
 
 

Видео

Новые светильники установили по Омскому въезду
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 