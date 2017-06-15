15.06.2017 09:43

Кабмин возместил 38 миллионов гривен по «теплым кредитам»

С начала действия программы «теплых» кредитов Кабинет министров возместил ее участникам 38,3 млн гривен.



РБК-Украина

Об этом говорится в сообщении Госэнергоэффективности.



Как отмечается, 14 июня Госэнергоэффективности выплатило очередное возмещения участникам программы "теплых" кредитов.



"Компенсацию в размере 4,3 млн гривен получили 63 ОСМД и ЖСК из разных регионов Украины. Это около 5,7 тысяч семей. Большая половина домохозяйств - это получатели субсидий", - говорится в сообщении.



"Всего с начала действия программы "теплых" кредитов ее участниками стали 851 ОСМД, которые привлекли вместе более 113 млн гривен на утепление многоэтажек. Правительство возместило им 38,3 млн гривен", - сообщает пресс-служба.