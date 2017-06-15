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15.06.2017  13:43   

В городе отремонтируют более тысячи подъездов (ФОТО)

1200 подъездов – такой план работ на этот год у специалистов КСП «Инженерные сети».


city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 15 июня, инженер технадзора предприятия Роман Баляница, 340 подъездов уже отремонтировали, в работе – еще 355 объектов, два из них по ул. Зубенко, №23 и 23-а. В этих домах ремонтируют два подъезда после обращений жильцов к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу.
 
Роман Баляница отметил, что вместе с подъездом ремонтируют, если в этом есть необходимость, и входную группу – ступени, козырьки, перила, красят стены перед входом в подъезд. Всего в этом году планируется отремонтировать 700 входных групп.
 
Жильцы дома по ул. Зубенко, 23 отметили, что обращения к мэру дают свои результаты. В прошлом году они просили отремонтировать лифты, и работы выполнили в течение двух месяцев. Теперь у них будет новый подъезд с чистыми, наново окрашенными стенами, потолком, отремонтированными перилами, рамами на окнах, с новыми почтовыми ящиками.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, подъезд, харьков
 
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