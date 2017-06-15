15.06.2017 15:41

На Холодной Горе - масштабный ремонт теплосетей (ФОТО)

Участок трубопровода длиной 170 метров заменят специалисты КП «Харьковские тепловые сети» в районе ул. Камской.



city.kharkov.ua

В связи с аварией, которая произошла на этом участке, и заменой трубопровода горячей воды до начала июля не будет в трех домах - по пер. Болгарскому, 3, ул. Камской, 1 и ул. Полтавский Шлях, 155. У жителей этих домов просят извинения за временные неудобства.

Как сообщил главный инженер Новобаварского филиала КП «ХТС» Сергей Бабич, трубы кладут с пенополиуретановой изоляцией, и прослужат они намного дольше прежних и будут способствовать снижению теплопотерь примерно на 30%.

Сергей Бабич отметил, что всего Новобаварский филиал обслуживает 76 км сетей, около 27 км уже заменили на трубы с предварительной изоляцией. В этом году планируется уложить более 600 м труб с пенополиуретановой изоляцией, еще более 300 м труб заменят на обычные, металлические.

«В отличие от минераловаты, полиуретан, нанесенный на трубу, защищает ее от наружной коррозии, это влагостойкий материал. Практика показывает, что на участках, где мы ставим такие трубы, аварийность практически нулевая», - отметил Сергей Бабич.

Кроме замены сетей в районе ремонтируют котельные. Всего Новобаварский филиал обслуживает 82 котельные и 26 тепловых пунктов, которые сейчас готовят к новому отопительному сезону. В частности, два котла котельных уже заменили, еще два планируется заменить. Кроме того, в котельной по ул. Москалевской, 99, которая обслуживает поселки Новожаново и Новоселовку, заменят теплообменное оборудование.

Также ХТС перекладывает физически изношенные трубопроводы центрального отопления и горячего водоснабжения на участках, где проводится ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров.

Всего на 2017 год запланирован ремонт и реконструкция 4,4 км тепловых сетей.