15.06.2017 18:21

На проспекте Тракторостроителей заменяют водопроводные трубы по современной технологии (ФОТО)

На проспекте Тракторостроителей, 89 проводят плановую замену водопроводных труб методом санации.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 15 июня, заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, будет переложено 420 м трубопровода диаметром 400 мм.

«Укладываются новые полимерные трубы, которые не подвергаются коррозии и гарантийный срок службы которых - не менее 50 лет», - отметил Николай Завада.

По его словам, для проведения ремонтных работ водопроводная магистраль была выведена из эксплуатации, но близлежащие дома переключили на резервные линии, так что все потребители обеспечены услугой водоснабжения в полном объеме.

Всего в планах коммунального предприятия «Харьковводоканал» на 2017 год - переложить более 20 км водопроводных сетей.

Справка. Основные методы санации трубопроводов - метод «труба в трубе» и метод взламывания старой трубы с одновременной протяжкой новой полиэтиленовой плети. Преимущества методов санации: уменьшение общественных затрат и нарушений дорожного движения; уменьшение расходов на земляные и восстановительные работы; использование существующего канала коммуникаций; снижение риска повреждения соседних коммуникаций; предпочтительная технология для увеличения диаметра трубопровода.