16.06.2017 16:47

В Слободском районе появился детский городок

В этом году в Харькове планируют установить около 150 детских и спортивных площадок и комплексно обустроить более 50 дворов.



dozor.kharkov.ua

По проспекту Героев Сталинграда во дворе дома №171 благоустроили придомовую территорию, отремонтировали дом, и открыли не просто детскую площадку, а целый детский городок. В честь его открытия администрация Слободского района устроила для детей праздник.

«Я как член нашей городской команды, Харьковского городского совета, возглавляемой городским головой Кернесом Геннадием Адольфовичем, хочу сказать, что мы четко идем по тем принципам, которые мы обещали людям. Это в первую очередь – «Любить Харьков, работать для людей». И этому подтверждение вот этот очередной двор восстановленный», - говорит глава администрации Слободского района Вячеслав Ильенко.

Установили игровые и спортивные комплексы, обустроили места для отдыха. Да и весь двор украсили интересными скульптурами и разноцветными клумбами.

«Такого у нас еще никогда не было. Такая прелесть, это же для детей, это прекрасно, очень хорошо, что стараются для нас», - делится местная жительница Мария Ревицкая.

«Могу с полной уверенностью сказать, что ни в одном из крупных городов Украины, наверное, нет такого количества детских площадок. Спасибо всем, кто принимал в этом участие», - добавляет местная жительница Инна Зубенко.

Дети радуются и говорят, что о таком городке могли только мечтать. Ведь двор преобразился, и мечта их сбылась.

«Мы мечтали о такой площадке, это еще одна возможность всем детям веселиться, бегать, прыгать. Это очень интересная и веселая площадка, и мы очень рады этому», - говорит школьница Екатерина Парасин.

«Понравилось, как построили площадку, потому что когда ее еще не строили, у нас здесь была горка, качеля и еще одна качеля и всё. А теперь здесь все что захочешь», - делится школьница Елизавета Гайворонская.

В рамках городской программы по благоустройству здесь было выполнено целый комплекс работ и по ремонту дома. Подошли к этому с ответственностью. В результате отремонтировали фасад и кровлю, входные группы, подъезды и внутридомовые коммуникации.

«Внутриквартальные дороги сделаны, перебраны наши сети инженерные, заменены два лифта. Задание мэра было не только делать блага на территории, но и внутри домов, чтобы люди видели, что в комплексе выполняется благоустройство и прилегающих домов», - информирует заместитель председателя по вопросам ЖКХ администрации Слободского района Алексей Свидло.

Работа такая будет продолжаться и в Слободском районе, и по всему городу Харькову, чтобы харьковчане, отмечают чиновники, могли жить еще комфортнее.

«Это большой труд всех наших работников жилищно-коммунального хозяйства, депутатского корпуса, городского совета по планомерному наведению порядка в наших дворах. В Харькове в этом году мы запланировали более 50 дворов вот так комплексно благоустроить и больше 150 площадок и спортивных, и детских появится в наших дворах», - сообщает директор Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета Роман Нехорошков.

А тем временем местные ребятишки радуются, ведь им есть, где развлекаться и сегодняшний праздник удался. Игры, конкурсы, песни и танцы, а еще сладкие подарки, всех детей сегодня угощали мороженым.