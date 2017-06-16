16.06.2017 19:47

В Холодногорском районе реконструируют Дом культуры

Зрительный зал в Доме культуры Холодногорского района планируется отремонтировать в этом году.



city.kharkov.ua

Также в Холодногорском районе проведут ремонт в нескольких районных филиалах библиотек, а также детской музыкальной школе №3, где обновят кровлю.

Об этом сообщили сегодня, 16 июня, во время районного совещания по подготовке района к отопительному 2017-2018 году.

Из 17 жилых домов, где расположены объекты социальной сферы, к зиме комплексно подготовлены три - на ул. Петра Болбочана, 59 (стоматологическая поликлиника), в пер. Резниковском, 1-а (детский клуб) и в пер. 3-м Таганском, 4-а (детский сад). Подготовительные работы в домах с объектами социальной сферы идут по графику.

Всего в районе к новому отопительному сезону из 1025 жилых домов комплексно подготовлено 126, или 37%. За счет бюджетных средств специалисты КП «Жилкомсервис» проведут текущий ремонт в 49 домах.

Отметим, что сейчас во всех районах города Харькова интенсивно готовятся к новому отопительному сезону – рабочие проверяют, ремонтируют и меняют внутридомовые сети, кровли, лифты, отмостки, подъезды, входные группы.