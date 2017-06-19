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19.06.2017  13:09   

Харьковская область подготовлена к отопительному сезону уже на 35%

Об этом председатель ХОГА Юлия Светличная сообщила 19 июня во время всеукраинского селекторного совещания, посвященного подготовке энергетической системы регионов к отопительному сезону.


kharkivoda.gov.ua
19 июня руководитель области находится в командировке в Киеве, где приняла участие в совещании под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
 
Участники совещания обсудили вопросы подготовки к отопительному сезону объектов регионов, оборудование жилых домов приборами учета тепла, подготовку дорожной инфраструктуры к работе в зимний период, а также состояние расчетов теплоснабжающих предприятий за энергоносители.
 
Говоря о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Харьковщины к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, Юлия Светличная сообщила, что средний показатель выполнения мероприятий по подготовке по региону сегодня составляет 35%.
 
«В области создан штаб по подготовке к отопительному сезону, есть график проведения заседаний штаба по районам для детального изучения всех вопросов. Предприятия топливно-энергетического и дорожного комплекса проводят подготовительные работы в соответствии с графиками», - отметила Юлия Светличная.
 
Она также сообщила, что процент оснащения многоквартирных жилых домов общедомовыми счетчиками в области составляет около 70%. Работа в данном направлении продолжается.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  светличная, отопление, харьков
 
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