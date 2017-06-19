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19.06.2017  16:15   

К отопительному сезону в Харькове подготовили треть жилых домов

КП «Харьковские тепловые сети» подготовило к следующему отопительному сезону 33% жилого фонда, который находится в коммунальной собственности.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 19 июня, сообщил директор ХТС Сергей Андреев.
 
«Мы начали готовиться к зиме в апреле, когда еще не закончился предыдущий отопительный сезон. На предприятии были созданы бригады, которые занимаются подготовкой домов, которые мы обслуживаем, собственных сетей, насосных станций и т.п. Сейчас проводятся капремонты в домах, замена труб, ремонт оборудования, котельных. Работы идут по графику. Всего планируем направить на подготовку к отопительному сезону 100 миллионов гривен», - отметил директор ХТС.
 
По его словам, предприятие также продолжает устанавливать приборы учета. На сегодняшний день общедомовыми счетчиками оснащены около 43% домов, а индивидуальными – около 60% потребителей. Работа эта не прекращается, и, по прогнозу Сергея Андреева, к осени будет установлено уже около 80% индивидуальных счетчиков.
 
Также директор КП «ХТС» прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг задолженностей, образовавшихся у многих получателей субсидий за прошлый отопительный сезон. Он напомнил, что льготная оплата услуг теплоснабжения включает две составляющие – платеж в виде субсидии от государства и платеж от потребителя.
 
«Обычно субсидия назначается наперед, то есть на весь отопительный сезон. При расчетах берется средняя норма расхода тепла на 1 кв. м и высчитывается ее стоимость. Оказалось, что за прошлую зиму количество тепла, отданного потребителям, было меньше, чем предполагалось при расчетах. То есть субсидию насчитали на большую сумму, а фактически выставленные платежи были меньше. И вот эту разницу, которая была начислена в начале отопительного сезона, государство теперь требует вернуть. Долгов бы не было, если бы потребители вовремя заплатили свою часть. Они видели, что субсидия покрывает всю сумму начислений за тепло, и собственные платежи просто не делали. А государство теперь переплаченные деньги забирает, и, таким образом, возникла задолженность у тех, кто не платил свою долю. И эту сумму придется оплатить до следующего отопительного сезона. Таким должникам при необходимости будет предложена реструктуризация долга», - сообщил Сергей Андреев.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  дом, подготовка, долг, харьков, отопительный сезон, счетчик, субсидия
 
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