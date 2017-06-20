Где в Харькове не будет воды 20 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Метростроителей, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 20.06.17 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-В (стояк, 9-А (стояк) до 20:00 20.06.17 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 20.06.17 г.
Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 20.06.17 г., пр. Науки (Ленина), 21-А (п. №4, стояк), пр. Победы, 64 (п. №8, стояк), ул. Батумская, 4-38,38-А,38-Б (ч/с) до 20:00 20.06.17 г.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго.
Каждый год 20 июня беженцы и вынужденные переселенцы отмечают свой печальный день.
влажн.:
давл.:
ветер: