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20.06.2017  08:14   

Где в Харькове не будет воды 20 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


dozor.kharkov.ua

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Метростроителей, 20 (п. №1, стояк) до 17:00 20.06.17 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-В (стояк, 9-А (стояк) до 20:00 20.06.17 г.

Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 20.06.17 г.

Шевченковский район:
ул. Старицкого, 16 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 20.06.17 г., пр. Науки (Ленина), 21-А (п. №4, стояк), пр. Победы, 64 (п. №8, стояк), ул. Батумская, 4-38,38-А,38-Б (ч/с) до 20:00 20.06.17 г.

Тэги:  вода, харьков, харьковводоканал
 
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