21.06.2017 18:48

Более 300 харьковских семей воспользовались «теплыми» кредитами

348 семей воспользовались Программой частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 21 июня, на заседании исполнительного комитета Харьковского горсовета сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

По его словам, в мае банки выдали жителям города «теплые» кредиты на общую сумму 7 млн 121,4 тыс. грн. На сегодняшний день досрочно погасили заемы 14 харьковчан. При этом сумма компенсации из городского бюджета на возмещение процентной ставки по кредитам в мае составила 60 тыс. 858 грн.

Напомним, программа частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение начала работать в Харькове с марта 2017 года. Городским советом подписаны договоры о взаимодействии до 2020 года с «Укргазбанком», «Государственным Ощадным банком Украины», «Государственным экспортно-импортным банком Украины» и «ПриватБанком» о компенсации харьковчанам учетной ставки Нацбанка Украины. В 2017 году на возмещение процентов по кредитам на энергосбережение из городского бюджета планировалось направить 1,5 млн грн.