В части Новобаварского и Холодногорского районов временно нет воды

В части Новобаварского и Холодногорского районов сегодня, 22 июня, с 9:00 до 22:00 прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с установкой перемычки на водоводе по адресу: ул. Конторская, 54.
Со списком адресов, где прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.
Сегодня поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами. Лучше претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.
День ожидается облачный, но без осадков.
22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
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