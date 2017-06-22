22.06.2017 10:43

В части Новобаварского и Холодногорского районов временно нет воды

В части Новобаварского и Холодногорского районов сегодня, 22 июня, с 9:00 до 22:00 прекращено водоснабжение.



// Харьковводоканал

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с установкой перемычки на водоводе по адресу: ул. Конторская, 54.

Со списком адресов, где прекращено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.