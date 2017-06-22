22.06.2017 13:45

За сохранностью харьковских фонтанов следят видеокамеры

Камеры видеонаблюдения работают возле фонтанов в Харькове.



dozor.kharkov.ua

Как сообщил начальник участка фонтанов СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Роганов, на фонтанах часто происходят случаи вандализма и в поиске злоумышленников помогают записи видеокамер. Например, недавно на фонтане на пл. Архитекторов взломали шкаф управления. Видеозапись передали правоохранителям.

Андрей Роганов также сообщил, что каждые две недели городские фонтаны чистят. Их обслуживают 18 рабочих, в том числе мастера, электрики. Из чаши сливают воду, моют ее, проверяют и чистят оборудование. Воду дезинфицируют, как в бассейнах - хлором и перекисью водорода.

«Каждый фонтан - это сложная инженерная система, которая состоит из более 1 километра сети трубопроводов, более 2 тысяч форсунок, более 100 насосов. Хотелось бы попросить харьковчан бережно относиться к оборудованию, ведь фонтаны спасают нас в жаркую погоду, увлажняют воздух и делают наш город еще красивее», - отметил Андрей Роганов.

По его словам, часто рабочие находят на дне фонтанов монеты из разных стран мира, а значит – следующим летом Харьков примет еще больше гостей.

Отметим, что сейчас в Харькове действуют 16 фонтанов. Они работают до 22:00 в будние дни и до 23:00 в праздничные. В этом году сезон фонтанов открыли 1 апреля, а завершат - в октябре-ноябре, в зависимости от погодных условий.