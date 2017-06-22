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22.06.2017  19:12   

Как Шевченковский район готовятся к отопительному сезону

Заседание районного штаба по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов прошло сегодня, 22 июня, в малом зале Харьковского городского совета.


city.kharkov.ua
Заседание с участием заместителей городского головы, руководства Администрации Шевченковского района, руководителей департаментов и управлений, их районных подразделений провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
 
Как сообщил председатель Администрации Шевченковского района Владимир Котковский, из 660 домов коммунальной формы собственности комплексно к новому отопительному сезону готовы 278. По информации и.о. директора КП «Жилкомсервис» Владислава Бабенко, в жилом фонде начались работы по закрытию контуров, по очистке чердаков и подвалов от мусора. Также проходит подготовка к зиме в домах ЖК, ЖСК и ОСМД, ведомственных общежитиях. 
 
Игорь Терехов поручил директорам коммунальных предприятий, которые допускают небольшие отставания от графика в подготовке к отопительному сезону, ускорить работы и в ближайшее время разобраться в ситуации с затоплением подвалов по шести адресам в Шевченковском районе. 
 
Как сообщили директора департаментов, в настоящее время ремонтные работы также ведутся в школах, детсадах, больницах, клубах по месту жительства, учреждениях культуры, где проходит подготовка к отопительному сезону. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  отопительный сезон, подготовка, харьков
 
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