24.06.2017 17:03

В Московском, Слободском и Основянском районах готовятся к отопительному сезону

Заседания районных штабов по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов прошли сегодня, 24 июня, в Харьковском городском совете.



// city.kharkov.ua

Заседание с участием руководства Администрации Московского района, руководителей департаментов горсовета, коммунальных предприятий и их районных филиалов провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Как сообщил председатель Администрации Московского района Олег Товкун, из 1098 домов коммунальной формы собственности комплексно к новому отопительному сезону в районе подготовлены 459 домов, что составляет 42%. По информации и.о. директора КП «Жилкомсервис» Владислава Бабенко, в жилом фонде начались работы по закрытию контуров, а также запланированы работы по очистке чердаков и подвалов от мусора.



В жилых домах уже выполнен план по ремонту крыш – капитально отремонтировано 7 мягких кровель и 2 металлические. В КП «Харькоблагоустройство» отметили, что заготовка песка в районе идет по графику и сегодня составляет 51%. Также согласно графику проводится подготовка к отопительному сезону детсадов, школ, медицинских учреждений, а также учреждений района и клубов по месту жительства.



В этом году в Московском районе запланирован ремонт 78 дорог. Игорь Терехов поручил КП «Дорремстрой» уделить особое внимание ремонту внутриквартальных дорог.



«Московский район самый большой в городе. Для нас с Геннадием Кернесом принципиально важно навести здесь порядок. Мы обеспокоены состоянием внутриквартальных дорог района. Я вас прошу - сконцентрируйтесь на этой работе. Сопоставьте свои планы, перебрасывайте рабочие бригады из других районов, но наведите здесь порядок как можно скорее», - подчеркнул Игорь Терехов.



Также первый заместитель городского головы поручил руководителям Департамента инфраструктуры и Департамента дорожного хозяйства подготовить бригады рабочих и снегоуборочную технику, чтобы обеспечить своевременную расчистку дорог и остановок от снега в зимний период.



«Чтобы до начала декабря снегоуборочные трамваи были подготовлены. Проведите инвентаризацию всей вашей техники и доложите, в каком она состоянии. Также составьте графики работ по очистке проезжей части на зимний период и определите, какой участок работ за кем будет закреплен», - подчеркнул Игорь Терехов.



Также сегодня прошли заседания штабов по подготовке к работе в осенне-зимний период Основянского и Слободского районов, на которых также присутствовали председатели райадминистраций.

Так, и.о. директора КП «Жилкомсервис» Владислав Бабенко сообщил, что в Основянском районе из 1148 домов коммунальной формы собственности комплексно к новому отопительному сезону готовы 429 домов, что составляет 37%. В Слободском районе из 633 домов коммунальной собственности комплексно подготовлены 222 дома, что составляет 35%. Также в районах проводится подготовка к зиме детсадов, школ, медицинских учреждений и клубов по месту жительства. Все работы идут по графику.