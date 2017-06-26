 
Главная Новости ЖКХ Центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов
26.06.2017  11:31   

Центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов

В среду, 29 июня, в части Шевченковского, Киевского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// Харьковводоканал

В связи с этим с 08:00 29 июня по 08:00 30 июня будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального;

части Основянского района ограниченной:

- наб. Гимназической, ул. Университетской, пл. Павловской, пр. Московским.

Полный список адресов

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.06 Дороги и транспорт Где в Харькове не будет воды 23 июня. Список адресов 22.06 ЖКХ В части Новобаварского и Холодногорского районов временно нет воды 20.06 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 20 июня. Список адресов
 
 

Видео

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 