26.06.2017 11:31

Центр Харькова на сутки останется без воды: список адресов

В среду, 29 июня, в части Шевченковского, Киевского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.



// Харьковводоканал

В связи с этим с 08:00 29 июня по 08:00 30 июня будет прекращено водоснабжение:



части Шевченковского района ограниченной:



- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;



части Киевского района ограниченной:



- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального;



части Основянского района ограниченной:



- наб. Гимназической, ул. Университетской, пл. Павловской, пр. Московским.



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