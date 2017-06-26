26.06.2017 20:09

Дома, отключенные от газа за несогласие ставить общие счётчики, начали подключать к газоснабжению

Уже сегодня дома, которые были отключены от газа, начали подключать к газоснабжению. Жители радовались, ведь им пришлось по несколько недель сидеть без голубого топлива.



Domik.ua

Жители дома № 55 по улице Гвардейцев Широнинцев радуются. Их борьба с газовой службой, которая отключила их дом от газоснабжения, в конце концов, закончилась победой. Сегодня им включают голубое топливо, которое неделю назад отключили из-за того, что жители не дали согласие на установление общего счетчика на газ.

«Они сначала приехали, хотели поставить общий счетчик. Никому об этом не сказали, жильцы увидели и не дали. Мы хотим, чтоб были индивидуальные», - говорит жительница дома №55 по ул. Гвардейцев Широнинцев Наталья Потанина.

Тогда, рассказывают люди, многоэтажку отключили от газа тайком, ночью, якобы из-за аварийной ситуации - утечка газа.

«Нас разными методами хотели весь дом перегнуть через колено и поставить общий счетчик. Они сказали, мы вам отключим газ», - сообщает житель дома №55 по ул. Гвардейцев Широнинцев Павел Цыбенко.

Жители обращались в полицию, прокуратуру к всевозможным служб за помощью. И только после сегодняшней встречи с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом дело сдвинулось с места. Мэр Харькова встал на сторону людей.

«Сказали, что Кернес распорядился газ подключить нам. Вот приехали работники, сказали, будут подключать. Отключали за 3 минуты, а подключать, теперь будут уже не знаю сколько», - говорит жительница дома №55 по ул. Гвардейцев Широнинцев Наталья Потанина.

Подключают сегодня в дом голубое топливо и жителям пятиэтажки №44 «Б» по улице Бучмы. Здесь без горячей пищи, питаясь сосисками, сваренными в чайнике, или в миске на небольшой электроплите, люди провели почти 2 недели.

«21 век и такая дикость. Отключили газ с 14 числа и по сегодняшний день», - делится жительница дома 44 «Б» по ул. Бучмы Ольга Кальченко.

За отказ устанавливать общий счетчик потребленного газа в Харькове от газоснабжения выключили почти 40 домов. И вот сегодня после вмешательства городского головы в ближайшее время пообещали возобновить подачу голубого топлива.