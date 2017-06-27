27.06.2017 13:47

В Харькове проводят санитарную обрезку деревьев (ФОТО)

Обрезку сухих веток проводят сегодня, 27 июня, по нескольким адресам в Шевченковском районе.



city.kharkov.ua

Во дворе под окнами домов № 9 и № 11 работают коммунальщики с бензопилами. Задача - обрезать все сухие ветки деревьев, которые в любой момент могут рухнуть на прохожих.

«У нас здесь на самом деле аварийная ситуация. Над детской площадкой нависают сухие ветки. Дабы избежать аварийной ситуации, чтобы ветка не упала не дай Бог детям на голову, мы приехали их сейчас обрезать. На детской площадке не особо много, но все ровно это безопасность детей», - говорит заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Малюгов.

«Было ветки падали, даже на машину упало, и обламывалось много таких деревьев. То, что обрезали сухие, то правильно», - делится местный житель Сергей Петрович.

Подобные работы по обрезке деревьев от сухих веток сегодня проходят и по улице Отакара Яроша. Всего в этом году в Харькове настроены упорядочить более 5,5 тысяч деревьев. Это и сухостои, и деревья, повреждены омелой.

«Планы на 2017 год у нас на снос 2200 деревьев сухостойных, и санитарная обрезка 3200 деревьев. Так же выделяем приоритеты, вот как в данной ситуации, на детских площадках у нас 344 дерева на кронировку и 55 на снос», - сообщает заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Малюгов.

Сейчас 40% от запланированного объема работ коммунальщики уже выполнили. Остальные деревья, отмечают, будут упорядочены до конца года. Как неоднократно сообщали в горсовете, вся эта работа проводится для безопасности горожан. Чтобы в ураган деревья не падали на автомобили харьковчан, и самое главное, чтобы не стали причиной несчастных случаев.