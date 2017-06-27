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27.06.2017  17:16   

Харьковские коммунальщики соревнуются дворами

Как это жить в одном из лучших дворов, на собственном опыте знают жильцы дома № 19-Б по проспекту Науки.


dozor.kharkov.ua
Коммунальщики Шевченковского района позиционируют этот двор как лучший в плане благоустройства. Вот и сегодня здесь озеленители высаживают разноцветные цветы на клумбы. 
 
«Сегодня в этом дворе будет высажено 2 000 цветов. Это тагетис, петуния, сальвия и вербена. До этого в этом дворе уже было высажено 8 000 цветов. Также было выполнено благоустройство территории, высажены газоны и вывезены железобетонные конструкции. Газоны мы накрываем агроволокном для того чтобы голуби не выбирали семена и для лучшей всхожести, создается парниковый эффект», - информирует начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района Светлана Рыбникова.
 
Чтобы двор превратился в лучший коммунальщикам пришлось хорошо поработать. Признаются, этот труд не одного дня. 
 
«Приводить в порядок данный двор мы начали два года назад. Здесь выполнили асфальтировку, и дальше пошли наши работы. Планировка газонов и благоустройство территории. В этом дворе все клумбы и газоны регулярно  поливаются. На предприятии закуплены шланги, порядка 200 метров. Лето совсем жаркое, поэтому мы за этим всем будем следить», - говорит начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района Светлана Рыбникова.
 
Этот двор коммунальщики Шевченковского района выставят на районный конкурс «Лучший двор по благоустройству», итоги которого подведет уже в августе на День города.
Тэги:  двор, дворник, харьков
 
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