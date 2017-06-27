27.06.2017 17:16

Харьковские коммунальщики соревнуются дворами

Как это жить в одном из лучших дворов, на собственном опыте знают жильцы дома № 19-Б по проспекту Науки.



dozor.kharkov.ua

Коммунальщики Шевченковского района позиционируют этот двор как лучший в плане благоустройства. Вот и сегодня здесь озеленители высаживают разноцветные цветы на клумбы.

«Сегодня в этом дворе будет высажено 2 000 цветов. Это тагетис, петуния, сальвия и вербена. До этого в этом дворе уже было высажено 8 000 цветов. Также было выполнено благоустройство территории, высажены газоны и вывезены железобетонные конструкции. Газоны мы накрываем агроволокном для того чтобы голуби не выбирали семена и для лучшей всхожести, создается парниковый эффект», - информирует начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района Светлана Рыбникова.

Чтобы двор превратился в лучший коммунальщикам пришлось хорошо поработать. Признаются, этот труд не одного дня.

«Приводить в порядок данный двор мы начали два года назад. Здесь выполнили асфальтировку, и дальше пошли наши работы. Планировка газонов и благоустройство территории. В этом дворе все клумбы и газоны регулярно поливаются. На предприятии закуплены шланги, порядка 200 метров. Лето совсем жаркое, поэтому мы за этим всем будем следить», - говорит начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Шевченковского района Светлана Рыбникова.

Этот двор коммунальщики Шевченковского района выставят на районный конкурс «Лучший двор по благоустройству», итоги которого подведет уже в августе на День города.