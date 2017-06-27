27.06.2017 17:49

Дорожники взялись за внутриквартальную дорогу по улице Ньютона

Уже через несколько недель по улице Ньютона, 6 будет новая внутриквартальная дорога. Над этим сейчас усиленно работают городские дорожники.



dozor.kharkov.ua

Глубокие ямы на дороге и разрушены тротуары. Еще так неделю назад до прихода коммунальщиков выглядел двор между домами №6 и №8 по улице Ньютона, в Слободском районе. На одном из личных приемов городского головы Геннадия Кернеса люди попросили помочь в восстановлении как самой дороги, так и дорожек для пешеходов.

«Жилые дома были переданы в коммунальную собственность от завода имени «Малышева». Ремонт покрытия здесь не проводился более 40 лет уже. И за это время пришло все в негодность и борты, и поребрики и само асфальтобетонное покрытие. Поэтому эта дорога была включена в план капитального ремонта с заменой борта, поребриков и устройства парковочного кармана», - информирует инженер четвертого филиала КП «Дорремстрой» Евгений Спасенов.

Если в цифрах, добавляет эксперт, то дорожники в рамках капремонта заменят 500 погонных метров бортового камня и 350 метров поребрика. Обновят 1500 квадратных метров покрытия дороги и 900 квадратных метров тротуаров. Всего в ближайших планах обновления дорожников по Слободскому району 41 проблемная внутриквартальная дорога.

«Так же вскоре будут выполнены работы в соседнем дворе по улице Фонвизина, 15 и 17, которые так же включены в план капитального ремонта. Двор по этим адресам аналогичный этому. Там также будут производится работы по демонтажу бортового камня, замена поребрика, борта и устройство асфальтобетонного покрытия», - сообщает инженер четвертого филиала КП «Дорремстрой» Евгений Спасенов.