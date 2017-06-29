29.06.2017 11:55

Отключение воды на сутки в центре Харькова перенесено

О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.



// Харьковводоканал

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что проведение планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, который был запланирован на 08:00 29 июня по 08:00 30 июня - перенесено.



О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.