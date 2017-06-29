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29.06.2017  11:55   

Отключение воды на сутки в центре Харькова перенесено

О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.


// Харьковводоканал

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что проведение планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, который был запланирован на 08:00 29 июня по 08:00 30 июня - перенесено.

О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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