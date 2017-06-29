Отключение воды на сутки в центре Харькова перенесено

О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что проведение планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, который был запланирован на 08:00 29 июня по 08:00 30 июня - перенесено.
О новых датах и времени будет сообщено дополнительно.
Сегодня звезды складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса.
Облака, которые появятся днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Осадков синоптики не обещают.
В этот день в 1964 году создан пульт дистанционного управления телевизором.
влажн.:
давл.:
ветер: