29.06.2017 16:45

С 1 сентября начнут выплачивать сэкономленные субсидии

О новом порядке и изменениях при оформлении субсидий в следующем отопительном сезоне рассказал директор Департамента социальной защиты населения ХОГА Юрий Шпарага.



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По его данным, сейчас в Харьковской области субсидии получили почти 513 тыс. домовладений (всего их насчитывается около 1 млн). Также директор департамента напомнил, что с 1 мая продолжается автоматическое назначение субсидий. Соответственно, субсидия уже начислена около 60 тыс. домовладений.

Отдельно Юрий Шпарага выделил вопрос монетизации субсидий.

«На монетизацию имеет право тот, кто сэкономил субсидию в период отопительного сезона. На сегодня таких граждан 72 тысячи (основная доля - граждане, которые отапливали свое помещение, используя газ), - рассказал Юрий Шпарага. – Сэкономленными считаются средства в пределах социальной нормы. Организации - поставщики услуг сегодня предоставили списки таких граждан в управления социальной защиты населения. Граждане уведомлены и имеют право на возврат наличными стоимости 100 кубометров газа или 150 кВт электроэнергии».

По словам Юрия Шпараги, после того, как граждане получили соответствующие уведомления, они должны явиться в управление соцзащиты населения и написать заявление, в котором нужно указать счет банка или почтовое отделение для получения перевода.

«Сейчас разрабатывается новый порядок выплат наличности. Выплата сэкономленных средств начнется с 1 сентября», - сказал директор департамента соцзащиты.

Кроме того, Юрий Шпарага подчеркнул, что новым порядком урегулированы нормы получения субсидий для садовых домов или для тех граждан, которые еще не вступили в наследство. То есть, местные органы власти смогут прописать такие нормы в своих громадах.

Также, по словам директора Департамента социальной защиты населения, с 1 мая увеличен социальный норматив для семей с одним или двумя нетрудоспособными лицами. Теперь в таких случаях социальный норматив учитывает 75 кв. м площади (ранее - 48,8 кв.м).

Юрий Шпарага также напомнил, что для получения автоматического пересчета субсидии гражданам нужно оплатить все долги за коммунальные услуги или заключить договоры на их реструктуризацию.

«Согласно новому порядку, домохозяйства - получатели субсидий в отопительном периоде 2016-2017 годов не должны иметь задолженности по оплате субсидий. Если долг не оплачен сроком 2 месяца или более, субсидия автоматически не начисляется. Решить этот вопрос граждане могут, договорившись о реструктуризации долга с поставщиками тепла или газа», - отметил Юрий Шпарага.