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30.06.2017  13:16   

В городе продолжают благоустраивать дворы жилых домов (ФОТО)

Уборку придомовой территории провели сегодня, 30 июня, в одном из дворов в Слободском районе.


city.kharkov.ua
Возле жилого дома по пр. Льва Ландау, 20 большая придомовая территория, на которой расположена детская игровая площадка. Сегодня здесь навели порядок - покосили траву, убрали мусор. По словам представителя подрядной организации по благоустройству «СПО» Олега Орлова, это один из последних адресов в районе, где должны провести плановые работы по покосу травы в текущем месяце. 
 
Всего с начала летнего сезона в Слободском районе работники подрядной организации обслужили 500 жилых домов и скосили около 800 тыс. кв. м травы. 
 
«Для уборки больших придомовых территорий мы применяем трактор с навесным оборудованием и роторной косилкой. Во дворах, куда нет возможности заехать трактором, косим траву ручными моторными косами. У нас в арсенале имеется один трактор и 30 мотокосилок», - отметил Олег Орлов.
 
Кроме того, представители СПО проводят на придомых территориях и комплексное благоустройство. Во дворах кронируют старые и высаживают молодые деревья, завозят песок на детские площадки, устанавливают новые скамейки, завозят чернозем для обустройства клумб, а после высаживают на них цветы. 
 
Как сообщил представитель подрядной организации, работы по благоустройству дворов уже выполнили по пр. Героев Сталинграда, 171 и 171-а, на очереди следующие пять адресов: по пр. Московскому, пр. Героев Сталинграда, а также на бул. Жасминовом.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  благоустройство, уборка, двор, харьков
 
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