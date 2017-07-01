01.07.2017 10:51

Детские сады Харькова готовят к новому учебному году

Ремонтными работами охвачены все 202 детских сада Харькова. Ремонты кровель проведут в 87 дошкольных учреждениях.



dozor.kharkov.ua

В их числе и детский сад № 150, который находится по улице Луи Пастера, 328 в Индустриальном районе. Среди проблемных вопросов, протекающая крыша.

«В нашем дошкольном учреждении воспитывается 380 детей. Кровля стала течь где-то с марта месяца и охватила музыкальный зал, «Lego-комнату» у нас есть и 4 группы. Ну и когда это все стало проявляться, начали немножечко отходить обои, начали мокнуть стены, что несет определенную опасность для детей - сырость. Мы сразу обратились в управление образования и там сразу же отреагировали», - рассказывает воспитатель детского сада №150 Ирина Дубоделов.

До этого на кровле проводился только текущий ремонт. Деньги на капитальный были предоставлены в этом году из городского кошелька. Площадь, которую нужно обновить - 600 квадратных метров. К восстановлению этого объекта бригада кровельщиков приступила две недели назад, и завершить капремонт планируют до 10 июля.

«Пришлось нам сделать полный срыв старого покрытия. Сделали стяжку полностью, и плюс идет подготовка под первый слой рубероида. Тут еще будет ремонт парапетов, вентканалов. Учитывая, что вентканалы не в очень хорошем состоянии приходится их тоже ремонтировать. Ну и закатаем первым и вторым слоем, сделаем капитальный ремонт. И плюс оцинковка на парапетах будет здесь», - говорит прораб строительной фирмы Сабухи Джафаров.

В дошкольных заведениях Харькова в этом году также заменят 324 старых окна на новые энергосберегающие, обновят 19 приборов учета тепла, 75 единиц технологического оборудования, кронируют 318 аварийных деревьев и 4 фасады детских садов получат новый вид.