01.07.2017 11:40

С начала года харьковские коммунальщики получили 1 500 аварийных заявок

Фасад двухэтажки по улице Адыгейская, 9, в Московском районе до приезда бригады коммунальщиков, был в трещинах, с аварийным цоколем.



dozor.kharkov.ua

Его состояние признано аварийным, так как он разрушился со временем.

«Как говорят местные жители, эти дома строились временно для проживания работников заводов. Поэтому со временем дома дают трещины, усадки, но на самом деле все не так критично, главное вовремя обратить внимание на разрушение конструктивов, внимание обратить и отреагировать. В данном доме, по улице Адыгейской, 9 весной сотрудники «Жилкомсервиса» обнаружили трещины на фасаде здания. Была дана заявка КП «ХРСП» и установлены «маяки» чтобы узнать прогрессирует трещина дальше или нет», - информирует заместитель директора КП «ХРСП» Александр Ярмак.

Новых разрушений зафиксировано не было, добавляет эксперт, поэтому бригада строителей приступила к цементированию трещин. Так же не забыли обновить и цоколь дома. С начала года от харьковчан поступило 1500 аварийных заявок. Больше всего обращались с такими в городскую диспетчерскую службу «15-62».

«Есть аварийные бригады, вышки, которые выезжают, реагируют, устраняют аварийную ситуацию. На данный момент у нас в плане стоит 67 домов. Это где были установлены «маяки» - трещины не прогрессируют. До конца июля месяца эти дома будут все сделаны полностью, трещины заделаны и частично отремонтированы цоколя, отмостки», - сообщает заместитель директора КП «ХРСП» Александр Ярмак.