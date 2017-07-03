03.07.2017 18:49

23 августа состоится финал конкурса «Лучший двор Харькова»

Лучший среди всех 9 районов города. Харьковские коммунальщики вступили в борьбу за лучшую придомовую территорию.



dozor.kharkov.ua

Конкурс на лучший двор в Харькове уже традиционный. Кроме внешнего вида и уровня благоустройства двора конкурсная комиссия будет учитывать его санитарное состояние, наличие спортивных и детских площадок и другие показатели. Среди которых оригинальные клумбы, не только из цветов, а и с добавлением декоративных элементов. Учтет комиссия конкурса и участие в благоустройстве придомовой территории активных жителей.

Зеленые газоны и клумбы, невзирая на беспощадную жару. А главное чистота. Именно так выглядит после ежедневной работы коммунальщиков двор по улице Пушкинской, 50/52, что в Киевском районе. Этот двор они будут выдвигать на городской конкурс, как лучший в плане благоустройства придомовой территории. Это довольно кропотливая работа, признаются коммунальщики, которая стартовала еще весной.

«Весной были кронированы деревья подрядной организацией, участком озеленения произведено поднятие крон, аварийные деревья были снесены, были убраны пни. Потом был завезен чернозем, сделано устройство газонов. Мы здесь уже высеяли 1 250 метров квадратных газонов, устройство цветников было сделано. 5 новых цветников было сделано, высажены цветы, однолетние и многолетние», - рассказывает начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство» Валентина Кротова.

А это около 6 тысяч разноцветных растений, добавляет Валентина Кротова, из которых создали цветочные панно. Высадили весной во дворе и 350 декоративных кустов. Впереди у дворников работы по благоустройству цветников у подъездов и создание новых газонов. Дорожники выполнят свои работы по асфальтированию внутриквартальной дороги и пешеходных дорожек. В этом году коммунальщики с КП «Харьковблагоустройство» Киевского района планируют выставить на конкурс еще несколько дворов.

Валентина Кротова «Кроме вот этого двора Пушкинская, 50/52 и Дарвина, 1, 3, 5, еще у нас есть улица Продольная, 1, 3, 3-А, Героев Труда, 10, 12 и Метростроителей, 15. Высеивается трава сейчас, завтра же придет чернозем дополнительно, потому что там ведутся дорожные работы и там возле бортов отсутствует много земли, поэтому в помощь дорожникам мы под бортом укладываем землю, чтобы создать там красивые газоны», - сообщает начальник Киевского филиала КП «Харьковблагоустройство».

Сейчас коммунальщики усиленно работают, чтобы представить свои дворы на конкурсе. Его финал приурочен ко Дню города, 23 августа.