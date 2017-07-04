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04.07.2017  08:12   

Часть Харькова осталась без воды

В части Шевченковского, Киевского и Основянского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// Харьковводоканал

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводный сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 4 июля по 08:00 5 июля будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- пер. Классическим, ул. Клочковской, территорией зоопарка, спуском Клочковским, ул. Клочковской, ул. Космической, пр. Науки, ул. Минской, ул. Саржинской, ул. Рязанской, ул. Минской, территорией ЦПКиО им. Горького, ул. Сумской до пер. Классического;

части Киевского района ограниченной:

- пер. Театральным, ул. Потебни, ул. Маршала Бажанова, ул. Куликовской, территорией НТУ «ХПИ», ул. Труфанова, спуском Веснина, пер. Стельмаха, 2-м въездом Строительным, 3-м въездом Челюскинцев, 1-м пер. Омским, 2-м пер. Омским, ул. Вологодской, ул. Тахиаташской, въездом Вологодским, ул. Вологодской, ул. Омской, ул. Пушкинской, территорией завода «ФЭД», ул. Сумской до пер. Театрального;

части Основянского района ограниченной:

- наб. Гимназической, ул. Университетской, пл. Павловской, пр. Московским.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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