04.07.2017 13:14

В Московском районе появится современная спортплощадка (ФОТО)

Современную спортивную площадку с искусственным покрытием начали устанавливать во дворе дома по пр. Тракторостроителей, 142.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 4 июля, заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Игорь Малюгов, во дворе жилого дома рабочие начали устанавливать спортплощадку с резиновым покрытием. Это первая уличная площадка в городе, которая устанавливается по такой технологии.

«Занятия спортом - это всегда нагрузки на ноги и ступни, поэтому ровное и нескользкое покрытие защитит от различных травм. Покрытие выполнено по специальной технологии: сначала мы вырыли котлован, затем засыпали его щебнем и утрамбовали, сверху укладывается гидроизоляционная ткань, засыпается песком и еще раз трамбуется. И уже в конце стелится резиновое покрытие», - рассказал Игорь Малюгов.

Монтаж спортивной площадки еще не закончен. После того как будет положено резиновое покрытие, здесь установят шесть современных тренажеров, на которых можно тренировать различные группы мышц.

Кроме установки спортивной площадки, в этом дворе было проведено комплексное благоустройство. По словам замдиректора предприятия, здесь спилили сухие ветки деревьев, отремонтировали внутриквартальные дороги.

Как отметил Игорь Малюгов, в планах КП «ХРСП» установить в городе еще две площадки с современным резиновым покрытием - в Новобаварском и Киевском районах.