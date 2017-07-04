04.07.2017 18:21

В Харькове масштабно ремонтируют школы

Сейчас во всех 187 заведениях образования города идет активная подготовка к новому учебному году.



dozor.kharkov.ua

В свой 81 день рождения она будет выглядеть как новая. Пока ученики школы №134, что в Киевском районе, отдыхают и набираются сил к новому учебному году, бригада строителей занимается реконструкцией фасада школы площадью почти в 300 квадратных метров.

«Вы понимаете, что это старое здание. Поэтому оно требует ежегодного ремонта и обслуживания. Проблема с фасадом была, фасад отремонтирован, но потому что кровля протекала, он разрушался. В школе обучается более 500 учеников, и каждый день приходят их родители и конечно, мы хотим встречать всех в красивой и уютной школе», - говорит директор школы №134 Светлана Шепель.

Немного ранее кровельщики выполнили ремонт 450 квадратных метров мягкой кровли, сейчас в планах ремонт шиферной. А это еще дополнительно 400 квадратных метров. По завершению работ, проблема кровли, которая протекает, будет полностью решена.

«Больше всего проблема эта касалась спортивного зала. Даже при незначительных осадках протекала кровля. И сейчас уже на сегодняшний день, кровля над спортивным залом отремонтирована. Заменили оцинкованные отливы над спортивным залом, что уже прогнили и проржавели. Особенно страдали классы третьего этажа. У нас на третьем этаже младшая школа находится, поэтому необходимо, чтобы детям было уютно, тепло и сухо», - рассказывает директор школы №134 Светлана Шепель.

В 2017 году ремонтами будут охвачены все 187 школ Харькова. Деньги на это пойдут из городской казны. Так ремонты кровель проведут в 110 учебных заведениях, 708 старых деревянных окон заменят новыми пластиковыми. Поменяют 10 приборов учета тепла и 95 единиц технологического оборудования, такого как плиты, холодильники и жарочные шкафы. Отремонтируют 24 системы отопления и водоснабжения. Благодаря капремонту в 11 школах города появятся современные спортивные залы. Возле 4 школ проведут асфальтирование территорий, а обновленный фасад получат 6 учебных заведений.