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04.07.2017  18:45   

Харьковские коммунальщики взялись за старый дом

Трехэтажка по Григоровском шоссе, 81, что в Новобаварском районе сейчас на капитальном ремонте.


dozor.kharkov.ua
На крыше работают коммунальщики, снимают старое, ржавое железо и потрескавшийся от времени шифер. Так основательно брались за восстановление крыши здания достаточно давно, говорят местные жители. Недавно здание перешло в коммунальную собственность города. Ее внесли в титульный список ремонтов и работы стартовали.
 
«Дом по данному адресу - это дом, в котором есть и общежития и жилые квартиры. В этом доме ремонтные работы производились и в прошлые года, но большая часть строения была без ремонтных работ. Кровля в большей степени текла. В рамках капитального ремонта будет заменено порядка 1 600 квадратных метров кровли, которая пришла в негодность», - сообщает директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.
 
Также будет восстановлена и вся дождеприемная система, от которой остались несколько элементов, добавляет Богдан Долина. В то же время в середине дома работает другая бригада коммунальщиков. Остатки старой штукатурки снимают до кирпича. Чтобы потом все сделать заново и качественно.
 
«Также здесь будет отремонтировано 5 подъездов. Это будет полностью восстановлено лакокрасочное покрытие, где необходимо будут заменены металлические элементы, а где отсутствуют, будут установлены стекла», - информирует директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина. 
 
По словам коммунальщиков, объем работ большой и ориентировочный срок выполнения ремонта кровли и обновления подъездов - конец августа.

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Тэги:  ремонт, дом, харьков
 
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