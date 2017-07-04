04.07.2017 18:45

Харьковские коммунальщики взялись за старый дом

Трехэтажка по Григоровском шоссе, 81, что в Новобаварском районе сейчас на капитальном ремонте.



dozor.kharkov.ua

На крыше работают коммунальщики, снимают старое, ржавое железо и потрескавшийся от времени шифер. Так основательно брались за восстановление крыши здания достаточно давно, говорят местные жители. Недавно здание перешло в коммунальную собственность города. Ее внесли в титульный список ремонтов и работы стартовали.

«Дом по данному адресу - это дом, в котором есть и общежития и жилые квартиры. В этом доме ремонтные работы производились и в прошлые года, но большая часть строения была без ремонтных работ. Кровля в большей степени текла. В рамках капитального ремонта будет заменено порядка 1 600 квадратных метров кровли, которая пришла в негодность», - сообщает директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

Также будет восстановлена и вся дождеприемная система, от которой остались несколько элементов, добавляет Богдан Долина. В то же время в середине дома работает другая бригада коммунальщиков. Остатки старой штукатурки снимают до кирпича. Чтобы потом все сделать заново и качественно.

«Также здесь будет отремонтировано 5 подъездов. Это будет полностью восстановлено лакокрасочное покрытие, где необходимо будут заменены металлические элементы, а где отсутствуют, будут установлены стекла», - информирует директор КП «Харьковспецстрой» Богдан Долина.

По словам коммунальщиков, объем работ большой и ориентировочный срок выполнения ремонта кровли и обновления подъездов - конец августа.