04.07.2017 19:17

На Дергачевском полигоне появилась современная техника

Новая техника, закупленная для КП «Муниципальная компания по обращению с отходами», начала работу на Дергачевском полигоне твердых бытовых отходов.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 4 июля, директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, две единицы техники – компактор (вес - 26 т) и бульдозер (вес - 20 т) дадут возможность намного лучше спрессовывать мусор.

«Для этого предприятия техника не приобреталась более 10 лет. Теперь же мы сможем в 3-4 раза компактнее спрессовывать мусор, и полигон прослужит намного дольше и станет еще безопаснее с точки зрения возможного возгорания отходов. То есть мы замыкаем цикл, который необходим для правильного обращения с мусором в Харькове. Техники такого уровня нет ни на одном полигоне Украины. Напомню, что в этом году здесь планируется начать строительство мусороперерабатывающего завода», - сообщил Алексей Богач.

По его словам, закупленная техника создана на базе японских тракторов и хорошо зарекомендовала себя по всему миру.