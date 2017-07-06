06.07.2017 14:15

В харьковских домах устанавливают индивидуальные тепловые пункты (ФОТО)

Индивидуальный тепловой пункт был установлен на улице Руслана Плоходько, 8.



city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 6 июля, начальник филиала Московского района КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука, с такой просьбой на одном из приемов городского головы к Геннадию Кернесу обратились жильцы дома. Они жаловались на дискомфорт, поскольку из-за разбалансированной гидравлической системы зимой в квартирах было очень жарко, и им зачастую приходилось открывать окна.

Тепловики обследовали дом и сделали вывод, что для улучшения качества теплоснабжения там необходимо установить ИТП.

«Теперь в доме есть индивидуальный тепловой пункт, который полностью автоматизирован. Современное оборудование обеспечивает энергоэффективность, а система погодного регулирования дает возможность регулировать подачу теплоносителя в систему отопления. Теперь жильцы будут получать качественную услугу, у них не будет перегрева квартир, не придется форточки открывать, и не будет лишних затрат на тепло, если зима, например, будет теплая», - отметил Алексей Лука.

По его словам, до начала отопительного сезона в Московском районе будет установлено еще три таких ИТП.

Как сообщил начальник филиала, в настоящее время в районе к отопительному сезону комплексно подготовлено уже 485 домов (40%), проводятся гидравлические испытания на сетях, идет подготовка на 14 котельных и 41 центральном тепловом пункте. Также проведена замена труб на магистральных сетях, в частности, на перекрестке Салтовского шоссе и пр. Тракторостроителей (150 м), ул. Ивана Камышева (200 м), пр. Тракторостроителей, 144 (150 м).