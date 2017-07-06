06.07.2017 17:15

В Немышлянском районе - капитальный ремонт внутриквартальных дорог

В последние годы во дворе по Московскому проспекту, 218, была разбитая дорога и разрушены тротуары. Зайти, а тем более заехать было проблематично.



dozor.kharkov.ua

Местные жители обратились в мэрию за помощью. Проблемный объект обследовали специалисты и приступили к реконструкции.

«Двор был разбит дальше некуда. Скорые помощи проехать практически не могли, подъезд был ужасный. Бортовой камень местами вообще отсутствовал и площадки возле входных групп были разбиты до такой степени, что люди могли поломать ноги. Поэтому было принято решение произвести капитальный ремонт двора», - сообщает начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай.

На данном объекте бригада дорожников работает уже вторую неделю и закончить работы обещают в конце июля.

«Мы демонтировали старый борт, где он оставался, и сняли верхний слой асфальта, там, где это можно было назвать асфальтом. После этого установили нового борта 280 метров, завезли 60 кубов песка и 80 кубов щебня. После завершения комплекса подготовительных работ будет уложен асфальт на площади 470 квадратных метров. Так же мы, по просьбе местных жителей, сделали парковочный карман площадью 220 квадратных метров», - говорит начальник дорожно-эксплуатационной филиала №6 КП «Дорремстрой» Александр Замай.

Также, по информации профильного Департамента, сегодня проводились работы по ремонту внутриквартальных дорог и тротуаров по улицам Гарибальди, 3-А, Тимуровцев, 17-А и 17-Б. Новое покрытие стелили во дворе по улице Роганской, 9-А и Героев Труда, 4. Ко всем временным неудобствам, где проводятся восстановительные работы, дорожники просят отнестись с пониманием.