06.07.2017 17:30

71 тысяча жителей Харьковщины, экономно использующих газ, могут обратиться за монетизацией субсидий

ООО «Харьковгаз сбыт» по состоянию на 1 июня вернуло в бюджет 173,6 млн грн неиспользованных субсидий на газ.



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Таким образом 71 тыс. субсидиантов, экономно использующих топливо, могут обратиться в Управление социальной защиты для монетизации части сбережений, передает пресс-служба компании.



«Есть несколько причин, почему после окончания отопительного сезона жители региона – субсидианты имеют долги за газ. И чтобы в дальнейшем получить топливо в бесперебойном режиме, таким потребителям необходимо в срок, указанный в платежке – оплатит задолженность», – отметила начальник отдела расчетов компании Татьяна Харченко.



С детализированной информации по расчету суммы неиспользованной субсидии на газ, которая возвращена в бюджет, и по состоянию лицевого счета, потребители могут ознакомиться в личных кабинетах на сайте 104.ua. По данным пресс-службы, основные причины задолженностей потребителей-субсидиантив, возникали по итогам отопительного сезона.



Возвращение ООО «Харьковгаз сбыт» в государственный бюджет неиспользованных субсидий за газ, осуществляется в соответствии с требованиями постановления Кабинета министров №534 от 23 августа 2016 года. Однако, как заявили в пресс-службе, задолженность государственного бюджета за потребленный льготниками и субсидиантами Харьковской области природной газ, по состоянию на 01.06.2017 г., составляет более 1 млрд грн.