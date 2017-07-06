06.07.2017 18:21

В Шевченковском районе появится тысяча мусорных евроконтейнеров (ФОТО)

Одну тысячу евроконтейнеров для твердых бытовых отходов установят в течение месяца в Шевченковском районе.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 6 июля, сообщил директор профильного коммунального предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Фазиль Аббасов.

Он напомнил, что в Харькове продолжается реализация крупного проекта, связанного с заменой контейнерного парка и обновлением спецавтомобилей. По его словам, евроконтейнеры в Шевченковском районе будут заменены не только во дворах жилых домов, но и в детсадах, школах, больницах.

«В этом году мы должны установить 2,5 тыс. евроконтейнеров, из них уже установлено 1,5 тыс. После Шевченковского района мы дополнительно закупим еще 500 контейнеров и установим их в Московском районе, то есть даже перевыполним план. В следующем году эта работа будет продолжена в Московском, Слободском, Новобаварском, Основянском районах, и до конца 2018 года мы выполним всю программу», - отметил Фазиль Аббасов.

Также он сообщил, что в этом году будет закуплено 16 единиц новой спецтехники, при этом восемь машин уже вскоре начнут работу в Шевченковском районе.

Народный депутат Украины, руководитель межфракционного объединения «За Харьков! За Слобожанщину!» Валерий Писаренко подчеркнул, что этот проект - яркий пример для других городов, как нужно внедрять передовые технологии.

«Сегодня в Харькове появляются новые спецавтомобили без выброса углекислого газа, также в ближайшее время изменятся технологии переработки мусора. Это все говорит о том, что харьковчане будут иметь совершенно другое качество обслуживания и более высокий уровень жизни по сравнению с другими городами», - подчеркнул парламентарий.