07.07.2017 09:09

Как на Харьковщине готовятся к отопительному сезону

6 июля состоялось очередное заседание областного штаба по подготовке хозяйственного комплекса области к зиме.



Сайт ХОГА

Главы РГА Красноградского, Зачепиловского, Кегичевского и Сахновщинского районов информировали о планах и проведенной работе.

В частности, в Зачепиловском районе ведутся работы по замене окон и дверей в центральной районной больнице, капитальный ремонт также планируется сделать еще в четырех учреждениях здравоохранения.

В Кегичевском районе к отопительному сезону подготовлено 75% жилых домов, в оставшихся проводится проверка дымоходов и другие подготовительные работы.

«Мы рады, что решился один из проблемных вопросов относительно подготовки жилых домов к отопительному сезону. Многоэтажка бывшего военного городка нуждалась в замене крыши. И только благодаря содействию главы области Юлии Светличной мы получили необходимые деньги, и ремонт будет проведен», - сказал глава Кегичевской РГА Роман Гончаров.

Особое внимание Евгений Шахненко уделил вопросу ремонта дорог. Он подчеркнул необходимость привести в порядок маршруты школьных автобусов и дал соответствующие поручения главам местных советов.

«Этот вопрос находится на личном контроле у главы области Юлии Светличной. Дороги должны быть подготовлены к началу учебного года, маршруты школьных автобусов должны быть, в первую очередь, безопасными», – сказал Евгений Шахненко

Он также обратил внимание руководителей районов на необходимость популяризации среди населения «теплых» кредитов для приобретения энергосберегающих материалов и котлов на альтернативном топливе.

«Из государственного бюджета возмещается 35% суммы кредитов, взятых на энергосберегающие мероприятия, из областного - 15%, около 10% возмещают районные власти. Всего получается около 60%. За эти деньги можно утеплить дом, поменять окна, двери, отремонтировать кровлю. Этот механизм нужно популяризировать», - сказал Евгений Шахненко.

По информации руководителей РГА, в Зачепиловском районе с начала года было выдано больше 65 таких кредитов, в Сахновщинском - 58.

Также Евгений Шахненко дал поручение руководителям районов привести в порядок охранные зоны линий электропередачи, чтобы не допустить обрывов проводов вследствие налипания снега в зимний период.