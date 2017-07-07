Как на Харьковщине готовятся к отопительному сезону

6 июля состоялось очередное заседание областного штаба по подготовке хозяйственного комплекса области к зиме.
Главы РГА Красноградского, Зачепиловского, Кегичевского и Сахновщинского районов информировали о планах и проведенной работе.
В частности, в Зачепиловском районе ведутся работы по замене окон и дверей в центральной районной больнице, капитальный ремонт также планируется сделать еще в четырех учреждениях здравоохранения.
В Кегичевском районе к отопительному сезону подготовлено 75% жилых домов, в оставшихся проводится проверка дымоходов и другие подготовительные работы.
«Мы рады, что решился один из проблемных вопросов относительно подготовки жилых домов к отопительному сезону. Многоэтажка бывшего военного городка нуждалась в замене крыши. И только благодаря содействию главы области Юлии Светличной мы получили необходимые деньги, и ремонт будет проведен», - сказал глава Кегичевской РГА Роман Гончаров.
Особое внимание Евгений Шахненко уделил вопросу ремонта дорог. Он подчеркнул необходимость привести в порядок маршруты школьных автобусов и дал соответствующие поручения главам местных советов.
«Этот вопрос находится на личном контроле у главы области Юлии Светличной. Дороги должны быть подготовлены к началу учебного года, маршруты школьных автобусов должны быть, в первую очередь, безопасными», – сказал Евгений Шахненко
Он также обратил внимание руководителей районов на необходимость популяризации среди населения «теплых» кредитов для приобретения энергосберегающих материалов и котлов на альтернативном топливе.
«Из государственного бюджета возмещается 35% суммы кредитов, взятых на энергосберегающие мероприятия, из областного - 15%, около 10% возмещают районные власти. Всего получается около 60%. За эти деньги можно утеплить дом, поменять окна, двери, отремонтировать кровлю. Этот механизм нужно популяризировать», - сказал Евгений Шахненко.
По информации руководителей РГА, в Зачепиловском районе с начала года было выдано больше 65 таких кредитов, в Сахновщинском - 58.
Также Евгений Шахненко дал поручение руководителям районов привести в порядок охранные зоны линий электропередачи, чтобы не допустить обрывов проводов вследствие налипания снега в зимний период.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна подвести), в денежных делах будьте особенно осторожны. Есть шанс совершить поступки, о которых впоследствии будете жалеть.
Ясное и утро и пасмурный вечер: такой прогноз обещают синоптики на пятницу. Возможны грозы, кратковременное шквальное усиление ветра до 15-24 м/с.
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