Алексеевка, Павлово Поле, Шишковка и поселок Жуковского на сутки останутся без воды: список адресов

В среду, 12 июля в части Шевченковского и Киевского районов пройдут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
КП «Харьковводоканал» сообщает, что с 8:00 12 июля по 8:00 13 июля будет прекращено водоснабжение:
части Шевченковского района ограниченной:
- территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, ул. Сумской, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским;
части Киевского района ограниченной:
- ул. Сумской, Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частным сектором), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией Сокольников и Авиационного завода;
пос. Малая Даниловка, пос. Лозовенька, пос. Чайковская.
Список адресов, где отключат воду
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
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