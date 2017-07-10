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10.07.2017  12:28   

Алексеевка, Павлово Поле, Шишковка и поселок Жуковского на сутки останутся без воды: список адресов

В среду, 12 июля в части Шевченковского и Киевского районов пройдут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// Харьковводоканал

КП «Харьковводоканал» сообщает, что с 8:00 12 июля по 8:00 13 июля будет прекращено водоснабжение:

части Шевченковского района ограниченной:

- территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, ул. Сумской, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским;

части Киевского района ограниченной:

- ул. Сумской, Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частным сектором), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией Сокольников и Авиационного завода;

пос. Малая Даниловка, пос. Лозовенька, пос. Чайковская. 

Список адресов, где отключат воду

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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