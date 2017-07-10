10.07.2017 14:15

В Харькове продолжают восстанавливать старинные здания (ФОТО)

Капитальный ремонт фасадов сейчас проходит в жилых домах по улице Искусств, 14 и 17.



city.kharkov.ua

Как сообщил главный инженер подрядной организации Михаил Лысенко, это старинные здания, построенные в XIX веке. Фасад и парапеты домов находились в аварийном состоянии, с них осыпалась штукатурка, в связи с чем ремонтные работы пришлось активизировать и проводить даже по выходным дням. Работники предприятия-подрядчика нашли фотографии зданий и стараются максимально сохранить и восстановить их архитектуру.

«Мы восстанавливаем архитектурные части этих зданий, выравниваем верхний слой фасада, штукатурим его, затем наносим декоративную штукатурку и красим. Также мы меняем все конструктивные элементы фасада. Например, в доме №17 в аварийном состоянии находился эркер (выступающая часть фасада) - была разрушена верхняя плита перекрытия и пришел в негодность металл конструкции. Мы это все тоже восстанавливаем», - отметил Михаил Лысенко.

По его словам, фасады домов №14 и 17 будут выполнены в строгих тонах, с учетом архитектурного ансамбля улицы: первый этаж окрасят в цвет «графит», а верх здания будет светло-серого цвета.

Кроме того, в доме по ул. Искусств, 17 также выполнен ремонт шиферной кровли и заменены ее несущие конструкции. Как сообщил главный инженер, одновременно с фасадом работники предприятия ремонтируют и подъезд. Здесь уже заменили окна и проводится подготовка под отделочные работы.

Как сообщил Михаил Лысенко, капитальный ремонт кровли был выполнен также в доме по ул. Искусств, 12. Через две недели здесь начнут ремонтировать фасад.

Всего по городу на сегодняшний день капитальный ремонт фасадов выполняют на семи объектах, в частности, в пер. Каплуновском, 2, на ул. Коцарской, 13 и 31, на ул. Евгения Котляра, 12. Как отметил главный инженер предприятия-подрядчика, все работы будут завершены до сентября. Также запланирована реконструкция фасадов в домах по ул. Коцарской, 23 и ул. Полтавский Шлях, 90.