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10.07.2017  14:15   

В Харькове продолжают восстанавливать старинные здания (ФОТО)

Капитальный ремонт фасадов сейчас проходит в жилых домах по улице Искусств, 14 и 17.


city.kharkov.ua
Как сообщил главный инженер подрядной организации Михаил Лысенко, это старинные здания, построенные в XIX веке. Фасад и парапеты домов находились в аварийном состоянии, с них осыпалась штукатурка, в связи с чем ремонтные работы пришлось активизировать и проводить даже по выходным дням. Работники предприятия-подрядчика нашли фотографии зданий и стараются максимально сохранить и восстановить их архитектуру. 
 
«Мы восстанавливаем архитектурные части этих зданий, выравниваем верхний слой фасада, штукатурим его, затем наносим декоративную штукатурку и красим. Также мы меняем все конструктивные элементы фасада. Например, в доме №17 в аварийном состоянии находился эркер (выступающая часть фасада) - была разрушена верхняя плита перекрытия и пришел в негодность металл конструкции. Мы это все тоже восстанавливаем», - отметил Михаил Лысенко. 
 
По его словам, фасады домов №14 и 17 будут выполнены в строгих тонах, с учетом архитектурного ансамбля улицы: первый этаж окрасят в цвет «графит», а верх здания будет светло-серого цвета. 
 
Кроме того, в доме по ул. Искусств, 17 также выполнен ремонт шиферной кровли и заменены ее несущие конструкции. Как сообщил главный инженер, одновременно с фасадом работники предприятия ремонтируют и подъезд. Здесь уже заменили окна и проводится подготовка под отделочные работы. 
 
Как сообщил Михаил Лысенко, капитальный ремонт кровли был выполнен также в доме по ул. Искусств, 12. Через две недели здесь начнут ремонтировать фасад. 
 
Всего по городу на сегодняшний день капитальный ремонт фасадов выполняют на семи объектах, в частности, в пер. Каплуновском, 2, на ул. Коцарской, 13 и 31, на ул. Евгения Котляра, 12. Как отметил главный инженер предприятия-подрядчика, все работы будут завершены до сентября. Также запланирована реконструкция фасадов в домах по ул. Коцарской, 23 и ул. Полтавский Шлях, 90.
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, фасады крыши, харьков, искусств
 
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