10.07.2017 19:26

На Холодной горе капитально ремонтируют кровлю

Жители дома по улице Холодногорской,11 длительное время страдали через протекавшую кровлю. Поэтому решили обратиться в мэрию и коммунальные службы.



SQ

Потрескавшийся рубероид, щели в человеческую руку и практически полное отсутствие парапетов. В таком состоянии до недавнего времени была кровля многоэтажки по улице Холодногорской, 11. Дождливая погода, особенно ливень, для жителей этого дома становилась настоящим ужасом. Больше всего страдали владельцы квартир верхних этажей.

«Были на море и когда приехали, то на кухне у нас во всех кастрюлях, сковородках, чашках стояла вода. Подвесной потолок мы сняли, вылили от туда больше 50 литров воды. В прихожей штукатурка просто отошла от кирпичей», - рассказывает жительница дома Надежда.

«Был период сильных-сильных ливней, то на крыше вода стояла, ну наверное по колено. То есть там как озеро такое образовалось. Жаловались, ну и соответственно, жалобы видимо были услышаны и вот теперь у нас идет ремонт», - говорит житель дома Игорь.

Капитальный ремонт кровли дома ведется уже несколько недель. За это время, отмечают подрядчики, сделать удалось немало.

«На этом адресе запланировано сделать 1500 квадратных метров. На данный момент часть подъездов, это 3 и 4 на завершающем этапе. По работам перебиваем парапетную шапку на 5-6 подъезде. Также проводятся работы по срыву старого рубероида, устройству новой стяжки, праймеровки и закатки в два слоя нового рубероида», - информирует мастер по выполнению работ Николай Величко.

Для того чтобы жители дома забыли о проблеме протекающей кровли, бригада рабочих тщательно работает на каждом этапе. Оцинковывают парапеты, обновляют покрытия над лифтовыми шахтами и вентиляционными каналами. В капитальном ремонте 6 из 8 подъездов дома. Обновленную, кровлю обещают сдать к концу июля.