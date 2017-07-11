11.07.2017 13:46

В Шевченковском районе масштабные работы по замене сети водоснабжения

Ремонтные работы по замене внутридомовых сетей водоснабжения завершили сегодня, 11 июля, в доме по пр. Победы, 48-а.



city.kharkov.ua

Как сообщил начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, сети водоснабжения в доме по пр. Победы, 48-а были изношены на 70%, и жители часто страдали от аварийных ситуаций.

«В шести подъездах этого дома полностью заменены сети холодного водоснабжения, стояки, системы водоотведения. И сегодня мы заканчиваем работы по замене ливневой канализации», - сообщил Валерий Харлан.

Всего в шести подъездах девятиэтажного дома заменили 150 м сетей холодного водоснабжения, около 80 м сетей водоотведения и 70 м сетей ливневой канализации.

Как отметил Валерий Харлан, еще в шести подъездах этого дома ремонт сетей водоотведения был проведен ранее, в начале года, а вот ливневую канализацию здесь будут менять уже в следующем году.

Всего в этом году в Шевченковском районе планируется отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения в 130 жилых домах. На сегодняшний день работы выполнены на 80 объектах. До конца года на предприятии планируют заменить сети холодного водоснабжения в 13 домах, сети водоотведения - в 19 домах, сети ливневой канализации - на 16 объектах.

Также Валерий Харлан сообщил, что подготовка сетей к отопительному сезону в Шевченковском районе проходит по графику. Так, из 737 домов коммунальной собственности подготовительные работы к зиме проведены на сетях холодного водоснабжения в 376 домах, сетях водоотведения - на 379 объектах, что составляет 52% всех домов района.

«В этих домах выполнена ревизия запорной арматуры, устранены все течи на трубопроводах, на сетях канализации выполнена профилактическая чистка. До конца августа техническое обслуживание проведут во всех оставшихся жилых домах», - отметил Валерий Харлан.