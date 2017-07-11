11.07.2017 18:16

На Салтовке ко Дню города капитально отремонтируют еще 7 внутрикварталок

Проезд по проспекту Тракторостроителей возле домов №138-А и №140-А сейчас для автотранспорта частично ограничен. Дорожники со спецтехникой ведут капитальный ремонт внутриквартальных дорог.



dozor.kharkov.ua

Если возле многоэтажки 138-А только демонтируют бордюрный камень, то у 140-й бригада рабочих приступила к обустройству пешеходных дорожек и подготовке внутриквартальной дороги к асфальтированию.

«Это ж хорошо, когда сделают. А то боишься туда на площадку зайти, потому что ямки. Я несколько раз падала», - рассказывает местная жительница Александра.

«По адресу 140-А проводится установка бортового камня. Будет установлено около 450 погонных метров борта. Предусмотрены парковочные места для автомобилей, а так же площадки под мусорные баки. На входных группах предусмотрен пониженный борт для удобства матерей с колясками и людей с ограниченными возможностями», - информирует прораб Александр Полевик.

Завершить работы по монтажу бордюрного камня, устройству парковочных мест и самого асфальтирования дорожники обещают до конца июля. Также будут проводить капремонт еще 5-ти соседних внутриквартальных дорог.

«Там тоже запланирована замена борта, поребрика, устройство щебеночного основания и асфальтирование», - добавляет прораб Александр Полевик.

«Ямы были очень большие, лужи постоянно здесь стояли. Местные жители, автоводители засыпали щебнем эти ямы, чтобы можно было хоть как-то проехать. Но сейчас Салтовку ж преображают, мы рады, надеемся, что все будет хорошо», - говорит местная жительница Валентина.

Хотя объем работ по капремонту масштабный, однако ко Дню города в этом микрорайоне будут капитально реконструированы 7 внутриквартальных дорог.