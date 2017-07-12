12.07.2017 08:16

Где в Харькове отключат воду 12 июля. Список адресов

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением планово-предупредительного ремонта водопроводный сетей, с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период, временно с 08:00 12 июля по 08:00 13 июля будет прекращено водоснабжение:



dozor.kharkov.ua

части Шевченковского района ограниченной:

- территорией Лесопарка, Белгородским шоссе, ул. Сумской, территорией Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, ул. Отакара Яроша, ул. Клочковской, ул. Феодосийской, ул. Полярной, ул. Джанкойской, въездом 1-м Дорошенковским;

части Киевского района ограниченной:

- ул. Сумской, Белгородским шоссе, территорией Лесопарка, пос. Жуковского (в том числе и частным сектором), ул. Чуйковской, ул. Саперной, ул. Интернатской, территорией Сокольников и Авиационного завода;

- пос. Малая Даниловка, пос. Лозовенька, пос. Чайковская.

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.