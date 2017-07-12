12.07.2017 15:17

Передача показаний счетчиков воды: «Viber» набирает популярность

Более 3 тысяч абонентов КП «Харьковводоканал» передают показания приборов учета воды с помощью приложения «Viber».



UAinfo

Как сообщил сегодня, 12 июля, директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, благодаря своей простоте и удобству новый электронный сервис набирает популярность среди харьковчан.

«Показания передаются в режиме онлайн. В сообщении необходимо указать свои адрес, фамилию либо лицевой счет абонента, а также показания приборов учета. Если в первый месяц запуска сервисом пользовались около 600 абонентов, то в июне их уже было более трех тысяч», - отметил Тарас Грущак.

По его словам, специальный номер «Viber» (050)-355-12-12 предназначен только для приема показаний в виде сообщений. Звонки на данный номер недоступны.

Также Тарас Грушак отметил, что все ранее действовавшие сервисы для передачи показаний приборов учета также доступны и работают в штатном режиме.

Напомним, передавать показания счетчиков воды по-прежнему можно по многоканальному телефону, через call-центр, сайт, либо с помощью квитанций, в которых указываются данные абонента.

На предприятии отмечают, что для корректных начислений за услуги водоснабжения и водоотведения абонентам КП «Харьковводоканал» следует передавать показания приборов учета воды до 20 числа каждого месяца.