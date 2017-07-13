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13.07.2017  08:35   

Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких домах города из-за проведения ремонтных домов отключат воду.


dozor.kharkov.ua

Так воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
Салтовское шоссе, 139, 139-а до 20:00 13.07.17 г.

Шевченковский район:
ул. Лопанская, 31 до 20:00 13.07.17 г.

Тэги:  вода, харьков
 
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