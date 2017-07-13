Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких домах города из-за проведения ремонтных домов отключат воду.
Так воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
Салтовское шоссе, 139, 139-а до 20:00 13.07.17 г.
Шевченковский район:
ул. Лопанская, 31 до 20:00 13.07.17 г.
Любые планы могут пойти кувырком по вине непредвиденных обстоятельств. Главное – стараться удержаться от конфликтов.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. В течение дня – дожди, грозы.
Праздник получил название в честь двенадцати апостолов — непосредственных учеников Иисуса Христа.
влажн.:
давл.:
ветер: