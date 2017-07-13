13.07.2017 17:42

В Основянском районе меняют сети водоснабжения

Плановая замена изношенных сетей водоснабжения проводится на перекрестке улиц Гольдберговской и Москалевской.



// city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель директора по производству Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада, на этом участке проходят две магистрали водоснабжения. Эти сети находятся в эксплуатации уже более 50 лет и практически исчерпали свой ресурс.



«На этом участке будут полностью заменены трубы, запорная арматура, люки, перекрытия и основные комплектующие водопроводной сети, а также произведен демонтаж старых и монтаж новых колодцев. Работы на этом объекте выполняются методом горизонтально-направленного бурения. Он предполагает сохранение инфраструктуры, коммуникаций, зеленых насаждений на этом участке, а также минимальное разрушение асфальтобетонного покрытия. Благодаря всем этим фактором мы проводим работы в короткие сроки», - отметил Николай Завада.



По его словам, вместо старых металлических труб здесь будут уложены полиэтиленовые, а также установлена запорная арматура европейского образца, гарантийный срок которой составляет более 50 лет. Как отметил замдиректора комплекса, новые трубы прокладывают параллельно старым, что позволяет избежать длительного отключения водоснабжения. Жители района останутся без воды на 8-10 часов - только на момент переключения на новые сети.



По словам Николая Завады, ремонтные работы на этом участке планируют завершить до 20 июля. Всего здесь будет переложено 200 м труб.



Отметим, что работы по замене сетей водоснабжения на перекрестке ул. Гольдберговской и ул. Москалевской проводят одновременно с реконструкцией трамвайных путей и дорожного полотна.



По словам Николая Завады, всего до конца этого года работники Комплекса «Харьковводоснабжение» планируют заменить 20 км сетей, из них уже переложено 7,2 км. На сегодняшний день плановые работы ведутся в домах по адресам: пр. Победы, 78, ул. Сумская, 130, ул. Танкопия, 41 и ул. Титаренковская, 26. Также сети водоснабжения заменены на ул. Университетской.