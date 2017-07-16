16.07.2017 10:32

Где в Харькове не будет воды 16 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 2/48 (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.17 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 204 (п. №1) до 17:20 16.07.17 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 52 (п. №4), ул. Героев Труда, 49 (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №3, стояк) до 20:00 17.07.17 г.

Новобаварский район:

ул. Некрасова, 1-53 (ч/с), ул. Лысенко, 1-15, 21 (ч/с), ул. Конотопская, 1-32 (ч/с), ул. Даргомыжского, 1-26 (ч/с), ул. Урожайная, 19-29, 31 (ч/с) до 08:00 16.07.17 г., пр. Ново-Баварский (Ильича), 121, 125, 127, 129, ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1) до 20:00 16.07.17 г.

Основянский район:

пер. Армянский, 2, 3/1, пер. Костюринский 1, 3, 5, пер. Короленко, 2/13, пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 16.07.17 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/8, 55, 55-а, 55-б, 55-в, 55-г до 19:00 16.07.17 г., б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 18-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.07.17 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Ахсарова, 13 (п. №11), ул. Клочковская, 197-б (п. №1), ул. Архитекторов, 24 (п. №5), ул. Новгородская, 4-а (п. №5, стояк) до 17:00 16.07.17 г., ул. Космическая, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 16.07.17 г., ул. Деревянко, 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 17.07.17 г.