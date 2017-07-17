Где в Харькове не будет воды 17 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 17.07.17 г.
Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 52 (п. №4), ул. Героев Труда, 49 (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №6, стояк) до 20:00 17.07.17 г., пр. Тракторостроителей, 65-д до 20:30 17.07.17 г.
Новобаварский район:
ул. Коростельская, 1-46 (ч/с), ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 17.07.17 г., ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 18.07.17 г.
Основянский район:
пер. Армянский, 2, 3/1, пер. Костюринский, 1, 3, 5, пер. Короленко, 2/13, пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк), ул. Азербайджанская, 40 (п. №2) до 20:00 17.07.17 г.
Слободской район:
ул. Танкопия, 24, 24-а, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк), пр. Гагарина, 39 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 18-а (п. №1, стояк), ул. Зерновая, 55-в (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №10, стояк) до 20:00 17.07.17 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 17:00 17.07.17 г., ул. Остапа Вишни, 10-54 до 20:00 17.07.17 г.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Ахсарова, 13(п. №11), ул. Есенина, 3 (п. №2), ул. Клочковская, 199 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №5, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 11 (п. №2) до 17:00 17.07.17 г., ул. Деревянко, 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Есенина, 19 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 11 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №3, стояк) до 20:00 17.07.17 г.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
влажн.:
давл.:
ветер: