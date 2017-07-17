 
Главная Новости ЖКХ Пятихатки, гольф-клуб и экопарк на день останутся без воды: список адресов
17.07.2017  13:59   

Пятихатки, гольф-клуб и экопарк на день останутся без воды: список адресов

В среду, 19 июля, в части Киевского, Харьковского и Дергачевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.


// Харьковводоканал

Харьковводоканал сообщает, что с 8:00 до 24:00 19 июля будет прекращено водоснабжение:

части Киевского, Харьковского и Дергачевского районов ограниченной:

- пос. Пятихатки, пос. Лесное, пос. Родичи, пос. Флоринка, гольф-клубом, экопарком Фельдмана.

Список адресов, где отключат воду

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 июля. Список адресов 16.07 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 июля. Список адресов 14.07 Медицина Содержание нитратов в колодцах Харьковщины в два раза превышает среднеукраинские показатели
 
 

Видео

Игорь Терехов: после реконструкции Московского проспекта район полностью изменится.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 