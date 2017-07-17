Пятихатки, гольф-клуб и экопарк на день останутся без воды: список адресов

В среду, 19 июля, в части Киевского, Харьковского и Дергачевского районов проведут планово-предупредительные работы на водопроводных сетях.
Харьковводоканал сообщает, что с 8:00 до 24:00 19 июля будет прекращено водоснабжение:
части Киевского, Харьковского и Дергачевского районов ограниченной:
- пос. Пятихатки, пос. Лесное, пос. Родичи, пос. Флоринка, гольф-клубом, экопарком Фельдмана.
Список адресов, где отключат воду
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