17.07.2017 17:49

Какой двор коммунальщики Московского района представят на городской конкурс

Во дворе по проспекту Тракторостроителей, 142, сейчас идет процесс подготовительных работ. Именно этот двор будет представлен на городской конкурс, как лучший по благоустройству.



dozor.kharkov.ua

В одном из дворов спального района Салтовки работают дворники. Его площадь около 10 тысяч квадратных метров и расположен он между тремя многоэтажками по проспекту Тракторостроителей, 138-А, 140-А и 142. Этот двор коммунальщики Московского района в этом году будут представлять как один из лучших в плане благоустройства на одноименный городской конкурс.

«Работы начались еще в весенний период. Участком озеленения выполнены работы по кронированию 35 деревьев, было снесено 4 аварийных дерева. В дальнейшем было произведено понижение пней ранее снесенных деревьев. Так же были выполнены работы по демонтажу шин на детской площадке, которые ограждали ее. Выполняли работы и по высадке кустарника», - рассказывает начальник участка №7 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Светлана Ильенко.

Также, добавляет Светлана Ильенко, для создания цветочных панно был завезен чернозем. Разбиты 4 немалые по размерам клумбы, оформленные в декоративных сегментах. На них высажено 5 тысяч петуний, сальвий и вербены. Сейчас за цветниками ведется ежедневный уход. Не обошли коммунальщики и работы по покраске. Обновлено около 40 лавочек для отдыха и 20 урн для мусора. Недавно к работе по благоустройству двора присоединились и дорожники.

«Выполняется асфальтировка внутриквартальных дорог, будут сделаны новые пешеходные дорожки. В планах реконструкции детское футбольное поле. Будут перенесены ворота в другую сторону, так как на данный момент через футбольное поле проходит пешеходная дорожка. В дальнейшем этого не будет. Для удобства детей игры в футбол, поле будет сдвинуто в сторону, завезен песок, посеяна газонная трава. Будет красиво и удобно детям играть», - говорит начальник участка №7 Московского филиала КП «Харьковблагоустройство» Светлана Ильенко.