18.07.2017 08:06

Где в Харькове не будет воды 18 июля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



dozor.kharkov.ua

Так, воды не будет последующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 4 (п. №3, стояк) до 23:00 18.07.17 г.

Киевский район:

ул. Сумская, 1-28 до 17:00 18.07.17 г., пер. 1-й Лесопарковский, 12 до 20:00 18.07.17 г., пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 19.07.17 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 49 (п. №2, стояк), Салтовское шоссе, 147 (п. №3, стояк) до 20:00 18.07.17 г., пр. Тракторостроителей, 65-д до 20:30 18.07.17 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №2, стояк) до 17:00 18.07.17 г., ул. Академика Богомольца, 7 (п. №2, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №2, стояк, спаренный стояк), пр. Новобаварский (Ильича), 37-47 (ч/с), ул. Китаенко, 1-5-а до 20:00 18.07.17 г.

Основянский район:

наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (п. №5, стояк), пр. Гагарина, 72 (п. №6, стояк) до 20:00 19.07.17г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 20 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 18.07.17 г., ул. Танкопия, 18-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.07.17 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 222, 224, 226, 228, 230, 230/1 (детский сад), 232, 232 (кор. №1,2), 234 до 20:00 18.07.17 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №4) до 20:00 19.07.17 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 199 (п. №4, стояк) до 17:00 18.07.17 г., пр. Науки (Ленина), 74 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 39, 41 до 20:00 18.07.17 г.