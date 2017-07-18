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18.07.2017  14:58   

Коммунальщики Индустриального района показали свой лучший двор

Лучший в плане благоустройства. Именно таким считают двор по улице Мира, 20, коммунальщики Индустриального района.


dozor.kharkov.ua
Этот двор они представят на городской одноименный конкурс, финал которого состоится в День города. Работы по благоустройству территории здесь продолжаются ежедневно. 
 
«Это, наверное, один из самых больших дворов в городе Харькове - 38 подъездов. Общая площадь двора около 21 тысячи метров квадратных. Работы по данному двору мы начали еще в октябре прошлого года. Были произведены снос и кронировка аварийных деревьев, удаление пней путем пенькопонизителя, была произведена разбивка дорожек с подсыпкой чернозема. В данном дворе произведена планировка грунта порядка 1 тысячи метров. Эту работу проводили дворовые рабочие с помощью спецтехники смежных подрядных организаций. В результате мы добились той красоты, которую видим сегодня», - сообщает начальник филиала Индустриального района КП «Харьковблагоустройство» Андрей Гончаров.
 
Впереди еще достаточно работ, говорят коммунальщики. Среди которых - обустройство детских площадок, установка скамеек для отдыха, урн для мусора и других элементов декора. 
 
«В данном дворе уже высажено порядка 10 тысяч цветочной продукции. Планируется высадить еще порядка 7 тысяч и разбить новые клумбы, сделать еще 4 альпийские горки небольшие. Еще много работ нам предстоит, но я не буду раскрывать все сюрпризы, вы сами придете сюда к 23 числу и все увидите», - говорит начальник филиала Индустриального района КП «Харьковблагоустройство» Андрей Гончаров.
 
Какой харьковский двор лучший в плане благоустройства, определит конкурсная комиссия 23 августа. Кроме внешнего вида и уровня благоустройства двора специалисты будут учитывать его санитарное состояние, наличие спортивных и детских площадок и другие показатели по комфорту и доступности. Комиссия будет обращать внимание на наличие клумб, и не только оригинальных из цветов, но и с добавлением декоративных элементов. Будет принято во внимание и участие в благоустройстве придомовой территории активных жителей. 

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Тэги:  индустриальный, двор, конкурс, харьков, благоустройство
 
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